ООН призывает немедленно прекратить боевые действия в Мариуполе для эвакуации населения

Координатор ООН по кризису в Украине Амин Авад призвал немедленно прекратить боевые действия в Мариуполе, чтобы мирное население могло эвакуироваться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"В Мариуполе на кону поставлены жизни десятков тысяч, в том числе женщин, детей и стариков. Нам нужна пауза в борьбе прямо сейчас, чтобы спасти жизнь. Чем дольше мы будем ждать, тем больше жизни будет под угрозой. Им нужно позволить безопасно эвакуироваться сейчас, сегодня. Завтра может быть слишком поздно " - сказал Авада.
В заявлении ООН говорится, что в городе, который был сильно разрушен после осады российскими войсками в течение нескольких недель, находится в ловушке около 100 тысяч мирных жителей.
Авад сказал, что православная Пасха, которую отмечают и в России, и в Украине, предоставила возможность прекратить военные действия.
"Во время редкого календарного совпадения религиозных праздников православной Пасхи, Песаха и Рамадана пришло время сосредоточиться на нашей общей человечности, отбросив разногласия", - сказал Авад.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал приостановить борьбу на православную Пасху.
Ранее мы сообщали, что ООН выделила Украине 50 млн долларов на помощь пострадавшим от войны.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 60-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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