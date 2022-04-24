ООН закликає негайно припинити бойові дії в Маріуполі для евакуації населення

Координатор ООН з кризи в Україні Амін Авад закликав негайно припинити бойові дії в Маріуполі, щоб мирне населення могло евакуюватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"У Маріуполі на кону поставлені життя десятків тисяч, у тому числі жінок, дітей та людей похилого віку. Нам потрібна пауза у боротьбі прямо зараз, щоб врятувати життя. Чим довше ми будемо чекати, тим більше життя буде під загрозою. Їм потрібно дозволити безпечно евакуюватися зараз, сьогодні. Завтра може бути надто пізно" - сказав Авада.
У заяві ООН йдеться, що в місті, яке було сильно зруйноване після облоги російськими військами протягом кількох тижнів, перебуває в пастці близько 100 тисяч мирних жителів.
Авад сказав, що православний Великдень, який відзначають і в Росії, і в Україні, надав можливість припинити військові дії.
"Під час рідкісного календарного збігу релігійних свят православного Великодня, Песаха та Рамадану настав час зосередитись на нашій спільній людяності, відкинувши розбіжності", - сказав Авад.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав призупинити боротьбу у православний Великдень.
Раніше ми повідомляли, що ООН виділила Україні 50 млн доларів на допомогу постраждалим від війни.
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