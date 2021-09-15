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В ООН призвали ввести мораторий на искусственный интеллект, нарушающий права человека

Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала ввести мораторий на использование систем искусственного интеллекта, нарушающих права человека. Среди них отмечается система распознавания лиц и смежные с ней технологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse.

По словам Бачелет, использование технологий на базе искусственного интеллекта может иметь негативные и даже катастрофические последствия, если они применяются без должного понимания того, как они влияют на права человека.

"Страны должны наложить мораторий на использование потенциально опасных технологий", - заявила она, добавив, что запрет должен действовать до появления соответствующих гарантий соблюдения прав человека.

Агентство отмечает, что речь главным образом идет о системе распознавания лиц и смежных с ней технологиях.

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