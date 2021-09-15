В ООН призвали ввести мораторий на искусственный интеллект, нарушающий права человека

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала ввести мораторий на использование систем искусственного интеллекта, нарушающих права человека. Среди них отмечается система распознавания лиц и смежные с ней технологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse .

По словам Бачелет, использование технологий на базе искусственного интеллекта может иметь негативные и даже катастрофические последствия, если они применяются без должного понимания того, как они влияют на права человека.

"Страны должны наложить мораторий на использование потенциально опасных технологий", - заявила она, добавив, что запрет должен действовать до появления соответствующих гарантий соблюдения прав человека.

Агентство отмечает, что речь главным образом идет о системе распознавания лиц и смежных с ней технологиях.