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В ООН закликали ввести мораторій на штучний інтелект, що порушує права людини

Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет закликала ввести мораторій на використання систем штучного інтелекту, що порушують права людини. Серед них відзначається система розпізнавання осіб і суміжні з нею технології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse.

За словами Бачелет, використання технологій на базі штучного інтелекту може мати негативні і навіть катастрофічні наслідки, якщо вони застосовуються без належного розуміння того, як вони впливають на права людини.

"Країни повинні накласти мораторій на використання потенційно небезпечних технологій", - заявила вона, додавши, що заборона повинна діяти до появи відповідних гарантій дотримання прав людини.

Агентство зазначає, що мова головним чином йде про систему розпізнавання осіб і суміжні з нею технології.

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ООНШтучний інтелект