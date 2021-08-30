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В ООН призвали Россию прекратить практику насильственных исчезновений людей в Крыму

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Понедельник 30 августа 2021 18:03
В ООН призвали Россию прекратить практику насильственных исчезновений людей в Крыму Фото: В ООН призвали Россию прекратить практику насильственных исчезновений людей в Крыму (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

ООН призвала Российскую Федерацию прекратить незаконную практику насильственных исчезновений людей в оккупированном Крыму. Также ООН призвала Россию привлечь виновных в исчезновении граждан к ответсвенности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

"Мы также призываем обеспечить прогресс в установлении судьбы всех лиц, пропавших без вести на востоке Украины с 2014 года, а также предоставить средства правовой защиты их семьям", - говорится в сообщении.

При этом в ООН отметили, что Миссия задокументировала 43 случая насильственных исчезновений в Крыму.

"39 мужчин и 4 женщины стали жертвами похищений. Жертвы также подвергались пыткам и жестокому обращению с целью заставить их давать показания против себя или других лиц, а также в качестве мести за их политическую принадлежность или позицию. 11 мужчин все еще остаются пропавшими без вести", - говориться в сообщении.

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