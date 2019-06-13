В ООН призвали РФ немедленно освободить украинских моряков

Российская Федерация обязана выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву и немедленно освободить 24 захваченных у берегов Крыма украинских моряков и три корабля. Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер на презентации "Доклада о ситуации с правами человека в Украине 16 февраля - 15 мая 2019", передает "Радио Свобода".

"Россия должна выполнить решение, выданные двумя отдельными судебными органами в рамках системы ООН. Первое постановление от 2017 года, объявлена ​​Международным судом ООН - Россия должна отменить запрет деятельности Меджлиса. Второе решение, объявленное в мае 2019 года Международным трибуналом ООН по морскому праву - немедленно освободить 24 членов украинских экипажей и военно-морские корабли, захваченных в ноябре прошлого года у Керченского пролива", - заявила Фрейзер.

Кроме того, она призвала РФ соблюдать в оккупированном Крыму свои обязательства в соответствии с международными стандартами прав человека и международного гуманитарного права.

"Это, среди прочего, означает неприменение своего законодательства в Крыму, обеспечения гуманного обращения со всеми задержанными, обеспечения свободы вероисповедания всем группам верующих", - отметила Фрейзер.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 25 мая Международный трибунал по морскому праву по требованию Украины обязал Россию немедленно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в прошлом году.

Кроме того, команда адвокатов украинских моряков готова к судебному процессу, который состоится в случае невыполнения Российской Федерацией решения Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении моряков.