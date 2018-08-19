ООН призвала усилить гуманитарную помощь жителям Донбасса

ООН призвала принять меры для защиты украинцев, страдающих в результате боевых действий на Донбассе

Организация Объединенных Наций (ООН) призвала принять меры для защиты украинцев, страдающих в результате активных боевых действий на Донбассе. Об этом говорится в заявлении по случаю 10-го Всемирного дня гуманитарной помощи представительства Украины в ООН.

Координатор системы ООН в Украине и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани призвала "увеличить поддержку ради расширения мер, направленных на облегчение страданий гражданского населения Украины".

"Я прошу международное сообщество увеличить поддержку ради расширения мер, направленных на облегчение страданий гражданского населения Украины, которое страдает в результате этого кризиса, независимо от места их проживания в международно признанных границах Украины, и еще раз призываю полностью соблюдать требования международного гуманитарного права", - отметила она.

По данным ООН, на пятом году кризиса на Донбассе более 3 тыс. гражданских - мужчин, женщин и детей - погибли, и более 9 тыс. были ранены. Более 3,4 млн человек сталкиваются с трудностями получения продуктов питания, доступа к воде, жилья, медицинских услуг и образования. При этом только за первое полугодие 2018 года более 600 тыс. украинских мирных граждан получили жизненно необходимую гуманитарную помощь.

По ее словам, необходимо немедленное увеличение финансирования, чтобы большие гуманитарные потребности на востоке Украины были полностью удовлетворены.

Напомним, ООН назвала вооруженный конфликт на Донбассе одним из самых кровопролитных конфликтов в Европе со времен окончания Второй мировой войны.