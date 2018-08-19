ООН закликала посилити гуманітарну допомогу жителям Донбасу

ООН закликала вжити заходів для захисту українців, які страждають у результаті бойових дій на Донбасі

Організація Об'єднаних Націй (ООН) закликала вжити заходів для захисту українців, які страждають в результаті активних бойових дій на Донбасі. Про це йдеться в заяві з нагоди 10-го Всесвітнього дня гуманітарної допомоги представництва України в ООН.

Координатор системи ООН в Україні та координатор з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані закликала "збільшити підтримку задля розширення заходів, спрямованих на полегшення страждань цивільного населення України".

"Я прошу міжнародне співтовариство збільшити підтримку задля розширення заходів, спрямованих на полегшення страждань цивільного населення, яке потерпає внаслідок цієї кризи, незалежно від місця їх проживання в міжнародно визнаних кордонах України, і ще раз закликаю повністю дотримуватися вимог міжнародного гуманітарного права", - зазначила вона.

За даними ООН, на п'ятому році кризи на Донбасі понад 3 тис. цивільних - чоловіків, жінок і дітей - загинули і понад 9 тис. були поранені. Понад 3,4 млн людей стикаються з труднощами щодо отримання продуктів харчування, доступу до води, житла, медичних послуг та освіти. При цьому тільки за перше півріччя 2018 року понад 600 тис. українських мирних громадян отримали життєво необхідну гуманітарну допомогу.

За її словами, необхідно негайне збільшення фінансування, щоб великі гуманітарні потреби на сході України були повністю задоволені.

Нагадаємо, ООН назвала збройний конфлікт на Донбасі одним з самих кровопролитних конфліктів в Європі з часів закінчення Другої світової війни.