ООН может приостановить все миротворческие миссии в мире

Некоторые дипломаты обвинили в задержке в достижении соглашения изменения в процедуре переговоров, проблемы с логистикой и жесткие переговоры между Китаем и западными странами.

Руководитель отдела стратегии управления, политики и соблюдения требований ООН Кэтрин Поллард заявила, что 12 миротворческим миссиям всемирной организации, большинство из которых находятся в Африке и на Ближнем Востоке, было рекомендовано начать разработку планов действий на случай, если новый бюджет не будет принят вовремя.

"В то же время мы по-прежнему надеемся и уверены, что государства-члены завершат свои переговоры", - заявила она.

При этом Поллард добавила, что если 30 июня будет пропущен крайний срок, то Генеральный секретарь Антониу Гутерриш сможет потратить деньги только на охрану активов ООН и обеспечение защиты персонала и миротворцев.

Глава миротворческих сил ООН Жан-Пьер Лакруа заявил, что миссии будут сильно ограничены и не смогут осуществлять такие меры, как защита гражданского населения, помощь в борьбе с COVID-19 и поддержка политических усилий и посредничества.