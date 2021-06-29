ООН може призупинити всі миротворчі місії у світі

Деякі дипломати звинуватили в затримці в досягненні угоди зміни в процедурі переговорів, проблеми з логістикою і жорсткі переговори між Китаєм і західними країнами.

Керівник відділу стратегії управління, політики і дотримання вимог ООН Кетрін Поллард заявила, що 12 миротворчим місіям Всесвітньої організації, більшість з яких знаходяться в Африці і на Близькому Сході, було рекомендовано почати розробку планів дій на випадок, якщо новий бюджет не буде прийнятий вчасно.

"Водночас ми як і раніше сподіваємося і впевнені, що держави-члени завершать свої переговори",- заявила вона.

При цьому Поллард додала, що якщо 30 червня буде пропущений крайній термін, то Генеральний секретар Антоніу Гутерріш зможе витратити гроші тільки на охорону активів ООН і забезпечення захисту персоналу і миротворців.

Глава миротворчих сил ООН Жан-П'єр Лакруа заявив, що місії будуть сильно обмежені і не зможуть здійснювати такі заходи, як захист цивільного населення, допомога в боротьбі з COVID-19 і підтримка політичних зусиль і посередництва.