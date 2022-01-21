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В ООН приняли резолюцию, осуждающую отрицание Холокоста

Автор: Ольга Белей

Генассамблея ООН поддержала внесенную Германией и Израилем резолюцию, которая отвергает и безоговорочно осуждает любое отрицание Холокоста как исторического события. Резолюцию о Холокосте поддержали 114 из 193 государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ООН.

"Генеральная Ассамблея ООН отвергает и безоговорочно осуждает любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события. Настоятельно призывает все государства-члены безоговорочно отвергать любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события или любое искажение его истории и любые действия, совершаемые с этой целью", - говорится в принятой резолюции.

Ее авторы подчеркнули, что напоминание о Холокосте должно служить предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки.

Генеральная Ассамблея ООН настоятельно призвала государства-члены и компании, владеющие социальными сетями, активно принимать меры с тем чтобы противодействовать использованию информационно-коммуникационных технологий для распространения материалов в целях пропаганды антисемитизма, отрицания Холокоста и искажения его истории и содействовать выявлению информации о таких материалах.

В преамбуле резолюции отмечается, что под отрицанием Холокоста "понимается распространение и пропаганда идей и информации, отрицающих историческую реальность и масштабы истребления евреев нацистами и их пособниками во время Второй мировой войны, известного как Холокост или Шоа".

Напомним, ранее посол Германии в Израиле Сузанне Вазум-Райнер и посол Израиля в Германии Джереми Иссахарофф выступили с обращением против отрицания Холокоста.

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Холокост