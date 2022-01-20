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Германия и Израиль вместе инициируют резолюцию ООН против отрицания Холокоста

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Германия, Четверг 20 января 2022 14:36
Германия и Израиль вместе инициируют резолюцию ООН против отрицания Холокоста Фото: флаг Израиля (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Посол Германии в Израиле Сузанне Вазум-Райнер и посол Израиля в Германии Джереми Иссахарофф выступили с обращением против отрицания Холокоста. В четверг, 20 января, они инициируют резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, отвергающую и осуждающую любое отрицание геноцида еврейского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Посол Германии в Израиле Сузанне Вазум-Райнер и посол Израиля в Германии Джереми Иссахарофф выступили с обращением против отрицания Холокоста, объявив, что в четверг, 20 января, они инициируют резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, отвергающую и осуждающую любое отрицание Холокоста", - пишет издание.

"Эта резолюция должна стать знаком надежды и мотивации для всех государств и обществ, которые выступают за разнообразие и толерантность, стремятся к примирению и понимают, что память о Холокосте необходима для предотвращения повторения подобных преступлений", - заявили послы Германии и Израиля.

По словам дипломатов, отрицание исторических фактов Холокоста - это не только атака на жертв истребления и их потомков, на евреев всего мира и на государство Израиль, но также и нападение "на основное условие мирных обществ и мирного сосуществования во всем мире".

Между тем министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок напомнила, что ответственность за Холокост лежала и на чиновниках МИД нацистской Германии, которые "поставили себя на службу преступлениям и геноциду нацистского режима".

"Таким образом, они стали соучастниками и пособниками несправедливости", - заявила Бербок, добавив, что подобное никогда не должно повториться.

Напомним, именно 27 января 1945 года советская армия освободила нацистский лагерь смерти в Польше Аушвиц-Биркенау ("Освенцим"). Этот день отмечается и в Украине - Верховная Рада приняла постановление о ежегодном чествовании Международного дня памяти жертв Холокоста 5 июля 2011 года.

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