Германия и Израиль вместе инициируют резолюцию ООН против отрицания Холокоста

Посол Германии в Израиле Сузанне Вазум-Райнер и посол Израиля в Германии Джереми Иссахарофф выступили с обращением против отрицания Холокоста. В четверг, 20 января, они инициируют резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, отвергающую и осуждающую любое отрицание геноцида еврейского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

"Посол Германии в Израиле Сузанне Вазум-Райнер и посол Израиля в Германии Джереми Иссахарофф выступили с обращением против отрицания Холокоста, объявив, что в четверг, 20 января, они инициируют резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, отвергающую и осуждающую любое отрицание Холокоста", - пишет издание.

"Эта резолюция должна стать знаком надежды и мотивации для всех государств и обществ, которые выступают за разнообразие и толерантность, стремятся к примирению и понимают, что память о Холокосте необходима для предотвращения повторения подобных преступлений", - заявили послы Германии и Израиля.

По словам дипломатов, отрицание исторических фактов Холокоста - это не только атака на жертв истребления и их потомков, на евреев всего мира и на государство Израиль, но также и нападение "на основное условие мирных обществ и мирного сосуществования во всем мире".

Между тем министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок напомнила, что ответственность за Холокост лежала и на чиновниках МИД нацистской Германии, которые "поставили себя на службу преступлениям и геноциду нацистского режима".

"Таким образом, они стали соучастниками и пособниками несправедливости", - заявила Бербок, добавив, что подобное никогда не должно повториться.