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В ООН предупредили об угрозе голода и нищеты в Афганистане

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Афганистан, Пятница 10 сентября 2021 09:29
В ООН предупредили об угрозе голода и нищеты в Афганистане Фото: глава миссии по содействию Афганистану Дебора Лайонс (flickr.com.unama)
Автор: Тиберий Юрик

Глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс сообщила, что без возобновления международного финансирования Афганистан окажется в экономическом кризисе, который обернется нищетой и голодом для миллионов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт ООН.

"В стране сложилась катастрофическая ситуация: нет денег, продукты питания дорожают, международное сообщество и многие доноры приостановили финансовые потоки, опасаясь, что они попадут в руки талибов", - заявила Лайонс.

Она предупредила, что если финансовая помощь Афганистану не будет возобновлена, это обернется голодом и нищетой для миллионов афганцев, а также массовым оттоком беженцев из страны.

"Необходимо быстро найти конценцус, который позволил бы возобновить финансовые потоки в Афганистан, чтобы предотвратить полный крах экономики", - заявила глава Миссии.

Лайонс добавила, что ряд членов нового правительства Афганистана находятся под санкциями ООН.

"Вам предстоит решить, какие шаги предпринять по санкционному списку и как вступать в контакт", - отметила глава миссии ООН по содействию Афганистану.

Напомним, что боевики радикального движения "Талибан", что ООН пообещала оказывать Афганистану гуманитарную помощь.

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