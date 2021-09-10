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В ООН попередили про загрозу голоду і злиднів в Афганістані

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Афганістан, П'ятниця 10 вересня 2021 09:29
В ООН попередили про загрозу голоду і злиднів в Афганістані Фото: глава місії зі сприяння Афганістану Дебора Лайонс (flickr. com. unama)
Автор: Тіберій Юрик

Глава Місії ООН зі сприяння Афганістану Дебора Лайонс повідомила, що без відновлення міжнародного фінансування Афганістан опиниться в економічній кризі, яка обернеться бідністю і голодом для мільйонів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт ООН.

"У країні склалася катастрофічна ситуація: немає грошей, продукти харчування дорожчають, міжнародне співтовариство і багато донорів призупинили фінансові потоки, побоюючись, що вони потраплять в руки талібів", - заявила Лайонс.

Вона попередила, що якщо фінансова допомога Афганістану не буде відновлена, це обернеться голодом і бідністю для мільйонів афганців, а також масовим відтоком біженців з країни.

"Необхідно швидко знайти конценцус, який дозволив би відновити фінансові потоки в Афганістан, щоб запобігти повний крах економіки", - заявила глава Місії.

Лайонс додала, що ряд членів нового уряду Афганістану перебувають під санкціями ООН.

"Вам належить вирішити, які кроки зробити за санкційним списком і як вступати в контакт", - зазначила глава Місії ООН зі сприяння Афганістану.

Нагадаємо, що бойовики радикального руху "Талібан", що ООН пообіцяла надавати Афганістану гуманітарну допомогуь.

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