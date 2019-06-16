ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ООН предупредили об угрозе голода для 60% жителей Южного Судана

Новости » Происшествия    16.06.2019 - 12:06
В ООН предупредили об угрозе голода для 60% жителей Южного Судана
Иллюстративное фото (twitter.com / WFP_SouthSudan)

Более 21 тыс. жителей Южного Судана могут погибнуть

Почти 7 млн жителей Южного Судана оказались на грани голода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Организации объединенных наций (ООН).

Как сообщается, в результате конфликта в стране, массового перемещения населения, засухи и высоких цен на продукты питания в Южном Судане возникла крайне тяжелая ситуация с продовольствием. На грани голода оказались более 60% населения.

По данным доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной продовольственной программы и Детским фондом ООН, к концу июля нехватка продовольствия в Южном Судане коснется почти 7 млн жителей страны. Более 21 тыс. южносуданцев могут оказаться на грани голодной смерти.

Кроме того, в ООН опасаются, что кризис в стране может усилиться. В Организации призвали международное сообщество оказать помощь жителям Южного Судана.

Напомним, ранее в докладе Всемирной продовольственной программы ООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН говорилось, что около 40% населения Северной Кореи оказались перед угрозой голода.

РБК-Украина писало в октябре 2018 года, что из-за тяжелого гуманитарного кризиса вследствие гражданской войны в Йемене около 14 миллионов людей находятся в условиях близких к голоду.

Эстония впервые избрана в Совбез ООН Британия и Германия запросили заседание в СБ ООН по ситуации в Судане
Новости Украины ООНЮжный Суданголод
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь