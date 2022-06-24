В ООН попередили про ризик безпрецедентного голоду у світі до кінця року

В ООН заявили про ризик поширення голоду у світі до кінця поточного року. Наступний рік може бути ще важчим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, війна на території України ще більше посилила проблеми, які назрівали роками. Йдеться про кліматичні порушення, пандемію коронавірусу та інше.

"Існує реальний ризик того, що в 2022 році буде оголошено багаторазовий голод. А 2023-й може бути ще гіршим", - сказав Гутерреш.

Також генсек відзначив, що голод у 2022 році є неприйнятним.