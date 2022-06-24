ru ua
Пт, 24 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В ООН попередили про ризик безпрецедентного голоду у світі до кінця року

Новость на русском →
П'ятниця 24 червня 2022 18:31
В ООН попередили про ризик безпрецедентного голоду у світі до кінця року Фото: Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В ООН заявили про ризик поширення голоду у світі до кінця поточного року. Наступний рік може бути ще важчим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, війна на території України ще більше посилила проблеми, які назрівали роками. Йдеться про кліматичні порушення, пандемію коронавірусу та інше.

"Існує реальний ризик того, що в 2022 році буде оголошено багаторазовий голод. А 2023-й може бути ще гіршим", - сказав Гутерреш.

Також генсек відзначив, що голод у 2022 році є неприйнятним.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно зі звітом європейських інститутів, який опублікувала газета El País, війна в Україні загрожує світові катастрофічним голодом та міграційною кризою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Війна в Україні
NEWS
Путін хоче зробити "новий Грозний" у великих містах України, - Джонсон
Путін хоче зробити "новий Грозний" у великих містах України, - Джонсон
DAILY
Мер Слов'янська Вадим Лях: Ворог все ближче, але відчуття, що Україна виграє – більше
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Мер Слов'янська Вадим Лях: Ворог все ближче, але відчуття, що Україна виграє – більше