ООН предупредила о крахе банковской системы Афганистана в ближайшие месяцы, - Reuters

В отчете о банковской и финансовой системе Афганистана, Программа развития ООН (ПРООН) заявила, что экономические издержки краха банковской системы и, как следствие, негативные социальные последствия "будут колоссальными".

Внезапное прекращение большей части иностранной поддержки после того, как 15 августа Талибан захватил власть у поддерживаемого Западом правительства Афганистана, привело к тому, что экономика оказалась в свободном падении. Это создало серьезную нагрузку на банки, которые установила еженедельные лимиты на снятие средств, чтобы остановить бегство вкладчиков.

Найти способ предотвратить крах осложняют международные и односторонние санкции в отношении лидеров Талибана.

"Нам нужно найти способ убедиться, что, если мы поддерживаем банковский сектор, мы не поддерживаем Талибан", - сказал Абдалла аль Дардари, глава ПРООН в Афганистане.

Предложения ПРООН по спасению банковской системы включают схему страхования вкладов, меры по обеспечению адекватной ликвидности для краткосрочных и среднесрочных потребностей, а также кредитные гарантии и варианты отсрочки погашения кредита.

После прихода к власти талибов Организация Объединенных Наций неоднократно предупреждала, что экономика Афганистана находится на грани коллапса, что, вероятно, приведет к еще большему кризису с беженцами. ПРООН заявила, что если банковская система рухнет, на восстановление могут потребоваться десятилетия.