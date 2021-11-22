ООН попередила про крах банківської системи Афганістану в найближчі місяці, - Reuters

У звіті про банківську і фінансову систему Афганістану, Програма розвитку ООН (ПРООН) заявила, що економічні витрати краху банківської системи і, як наслідок, негативні соціальні наслідки "будуть колосальними".

Раптове припинення більшої частини іноземної підтримки після того, як 15 серпня Талібан захопив владу у підтримуваного Заходом уряду Афганістану, призвело до того, що економіка опинилася у вільному падінні. Це створило серйозне навантаження на банки, які встановила щотижневі ліміти на зняття коштів, щоб зупинити втечу вкладників.

Знайти спосіб запобігти краху ускладнюють міжнародні та односторонні санкції щодо лідерів Талібану.

"Нам потрібно знайти спосіб переконатися, що, якщо ми підтримуємо банківський сектор, ми не підтримуємо Талібан", - сказав Абдалла аль Дардарі, глава ПРООН в Афганістані.

Пропозиції ПРООН з порятунку банківської системи включають схему страхування вкладів, заходи щодо забезпечення адекватної ліквідності для короткострокових і середньострокових потреб, а також кредитні гарантії і варіанти відстрочки погашення кредиту.

Після приходу до влади талібів організація Об'єднаних Націй неодноразово попереджала, що економіка Афганістану знаходиться на межі колапсу, що, ймовірно, призведе до ще більшої кризи з біженцями. ПРООН заявила, що якщо банківська система впаде, на відновлення можуть знадобитися десятиліття.