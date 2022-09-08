В ООН потребовали от России прекратить "фильтрацию" украинцев и допустить к военнопленным

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд сказала, что оценки из различных источников, в том числе из Москвы, показывают, что власти "допросили, задержали и насильственно депортировали" от 900 000 до 1,6 млн украинцев в Россию после российского вторжения в конце февраля.

По словам Томас-Гринфилд, только в июле Вашингтон располагал информацией о том, что более 1800 детей были переведены из подконтрольных России территорий Украины.

"Насильственное перемещение или депортация лиц с оккупированной территории на территорию оккупанта… является военным преступлением. Так зачем они это делают? Чтобы подготовиться к попытке аннексии", - заявила она.

Глава ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что обвинения в депортации и фильтрации крайне тревожны, и такие сообщения должны расследоваться в сотрудничестве с компетентными органами.

Она также призвала к беспрепятственному доступу представителей ООН и Красного Креста ко всем людям, задержанным во время войны в Украине, добавив, что это "включая доступ к местам интернирования украинских военнопленных и задержанных гражданских лиц" в России.

"Великобритания обеспокоена тем, что Россия может на самом деле использовать насильственные депортации и перемещения в попытке насильственно изменить демографический состав частей Украины", - заявила в Совбезе представитель страны в ООН Барбара Вудворд.

Высокопоставленный представитель ООН по правам человека Илзе Брандс Керис заявила, что Организация Объединенных Наций проверила, что российские вооруженные силы и связанные с ними вооруженные группы подвергают гражданских лиц так называемой "фильтрации".

Она также сообщила, что представители ООН по правам человека задокументировали, что мужчины и женщины, которых считали связанными с украинскими вооруженными силами или государственными учреждениями, или придерживающимися проукраинских, или антироссийских взглядов, подвергались произвольным задержаниям, пыткам, жестокому обращению и насильственному исчезновению.

По словам вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук, на временно оккупированных Россией территориях так называемую фильтрацию не проходит около 30% местного населения.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация создала не менее 20 фильтрационных лагерей, через которые проходят жители оккупированных территорий.

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