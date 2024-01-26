В ООН попередили про скорочення міжнародної допомоги Україні

"Щодня наносяться авіаудари по лінії фронту та містам. І з кожним ударом вони приносять руйнування, що зачіпають мирне населення. Багато людей втрачають свої будинки або стають вимушеними переселенцями", - заявив він.

Українське суспільство після нападу Росії показало себе дуже сильним і згуртованим, але через два роки напруга стає помітною. "Ці розломи стають помітними, і, звичайно, існує ризик того, що вони стануть більшими в міру зменшення міжнародної підтримки у всіх її формах", - сказав Ґранді.

У 2022 та 2023 роках робота УВКБ ООН та інших агентств з надання допомоги добре фінансувалася, повідомив він. Але цього року виникла загроза скорочень. Війна в Україні втратила міжнародну увагу, війна у Секторі Газа домінує у заголовках. А у трьох основних донорах – Німеччині, США та ЄС – обсяг допомоги для України поки що не визначений.

"Пріоритет - вдома, ремонт - все, що дає людям притулок, - сказав Ґранді про роботу УВКБ ООН в Україні. - Встановіть нові вікна, тому що вікна постійно руйнуються. Дуже неприємно робити це постійно, бо завжди є нові руйнування". З моменту початку російського вторгнення у лютому 2022 року УВКБ ООН разом з іншими гуманітарними організаціями та українськими агентствами відремонтувало 27,5 тисячі будинків.

За словами Гранді, за оцінками ООН, в Україні налічується 3,7 млн внутрішньо переміщених осіб і ще 6,3 млн біженців в інших країнах. "Десять мільйонів людей не живуть у своїх будинках", - заявив верховний комісар. До них також увійшли 1,3 млн українців у Росії, стверджують у Москві. Доступ УВКБ ООН до них "дуже обмежений, але не нульовий". Через відвідування і телефонні дзвінки вони зв'язалися з 70 - 80 тисячами людей.

Допомога ООН Україні

Нагадаємо, ООН та її партнери звернулися до донорів із проханням надати загалом 4,2 млрд доларів для підтримки спустошених війною громад в Україні, а також українських біженців у 2024 році.

В Управлінні ООН з координації гуманітарних питань (УКГВ) заявили, що понад 14,6 млн осіб, або 40% населення України, цього року потребуватимуть гуманітарної допомоги через повномасштабне вторгнення Росії.

За даними ООН, наприкінці 2022 року 5,7 млн українців вихали до сусідніх країн, що створило найшвидшу кризу переміщення та одну з найбільших з часів Другої світової війни.