В ООН предупредили о сокращении международной помощи Украине

"Каждый день наносятся авиаудары по линии фронта и городам. И с каждым ударом они приносят разрушения, затрагивающие мирное население. Многие люди теряют свои дома или становятся вынужденными переселенцами", - заявил он.

Украинское общество после нападения России показало себя очень сильным и сплоченным, но спустя два года напряжение становится заметным. "Эти разломы становятся заметными, и, конечно, существует риск того, что они станут больше по мере уменьшения международной поддержки во всех ее формах", - сказал Гранди.

В 2022 и 2023 годах работа УВКБ ООН и других агентств по оказанию помощи хорошо финансировалась, сообщил он. Но в этом году возникла угроза сокращений. Война в Украине потеряла международное внимание, война в Секторе Газа доминирует в заголовках. А в трех основных донорах - Германии, США и ЕС - объем помощи для Украины пока не определен.

"Приоритет - дома, ремонт - все, что дает людям убежище, - сказал Гранди о работе УВКБ ООН в Украине. - Установите новые окна, потому что окна постоянно разрушаются. Очень неприятно делать это постоянно, потому что всегда есть новые разрушения". С момента начала российского вторжения в феврале 2022 года УВКБ ООН вместе с другими гуманитарными организациями и украинскими агентствами отремонтировало 27,5 тысяч домов.

По словам Гранди, по оценкам ООН, в Украине насчитывается 3,7 млн внутренне перемещенных лиц и еще 6,3 млн беженцев в других странах. "Десять миллионов человек не живут в своих домах", - заявил верховный комиссар. В их число также вошли 1,3 млн украинцев в России, утверждают в Москве. Доступ УВКБ ООН к ним "очень ограничен, но не нулевой". Посредством посещений и телефонных звонков они связались с 70 - 80 тысячами человек.

Помощь ООН Украине

Напомним, ООН и ее партнеры обратились к донорам с просьбой предоставить в общей сложности 4,2 млрд долларов для поддержки опустошенных войной общин в Украине, а также украинских беженцев в 2024 году.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявили, что более 14,6 млн человек, или 40% населения Украины, в этом году будут нуждаться в гуманитарной помощи из-за полномасштабного вторжения России.

По данным ООН, в конце 2022 года 5,7 млн украинцев ухали в соседние страны, что создало самый быстрый кризис перемещения и один из крупнейших со времен Второй мировой войны.