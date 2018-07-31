ООН планирует в сентябре провести переговоры по конституции Сирии

Встреча состоится в Женеве до встречи Генассамблеи ООН в конце сентября

В начале сентября состоятся переговоры по формированию комитета для написания новой конституции Сирии; в них примут участие Иран, Россия и Турция. Об этом во вторник, 31 июля, сообщил спецпосланник ООН Стаффан де Мистура, передает Deutsche Welle.

Встречу планируют провести в Женеве до встречи Генассамблеи ООН в конце сентября. Отмечается, что Иран и Россия поддерживают режим президента Башара Асада в то время, как Турция поддерживает часть оппозиционных групп.

Мистура отметил, что надеется на формирование конституционного комитета до того, как состоится заседание Генассамблеи ООН. В то же время режим Башара Асада высказывал предостережения относительно предложения собрать конституционный комитет, однако, выслал свой перечень должностных лиц, которые должны принять участие в переговорах. Оппозиция также недавно прислала список своих делегатов.

Напомним, 30 июля Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил о том, что армия Асада при поддержке России заняла почти все повстанческие районы на западе Сирии.

Как отмечается, ранее сирийские правительственные силы и их союзники при поддержке российской авиации расширили свое наступление на юго-западе страны с целью выйти на государственную границу с Иорданией и оккупированными Израилем Голанскими высотами.