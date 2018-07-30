Армия Асада при поддержке РФ заняла почти все повстанческие районы на западе Сирии

Вооруженные силы официального сирийского правительства в ходе наступления заняли все, кроме трех, села в долине реки Ярмук

Сирийская армия при поддержке российской авиации уже близка к полному контролю над последними неподконтрольными правительству территориями на юго-западе страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Как отмечается, ранее сирийские правительственные силы и их союзники при поддержке российской авиации расширили свое наступление на юго-западе страны с целью выйти на государственную границу с Иорданией и оккупированными Израилем Голанскими высотами.

"Вооруженные силы официального сирийского правительства в ходе наступления заняли все, кроме трех, села в долине реки Ярмук, которые удерживали бойцы армии Халида аль-Валида, близкие к Исламскому государству", - говорится в сообщении.

Напомним, что атака боевиков "Исламского государства" на сирийский город Эс-Сувейд унесла жизни по меньшей мере 220 человек. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, 127 человек являются гражданскими, 94 других - военные сил, союзных режима Асада.

В правозащитном центре подчеркнули, что это самая ужасная атака террористов в этом районе стране с момента начала войны.