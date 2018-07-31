ООН планує у вересні провести переговори щодо конституції Сирії

Зустріч відбудеться у Женеві до зустрічі Генасамблеї ООН наприкінці вересня

На початку вересня відбудуться переговори щодо формування комітету для написання нової конституції Сирії; у них візьмуть участь Іран, Росія і Туреччина. Про це у вівторок, 31 липня, повідомив спецпосланець ООН Стаффан де Містура, передає Deutsche Welle.

Зустріч планують провести у Женеві до зустрічі Генасамблеї ООН наприкінці вересня. Зазначається, що Іран та Росія підтримують режим президента Башара Асада у той час, як Туреччина підтримує частину опозиційних груп.

Містура зазначив, що сподівається на формування конституційного комітету до того, як відбудеться засідання Генасамблеї ООН. Водночас режим Башара Асада висловлював застереження щодо пропозиції зібрати конституційний комітет, однак вислав свій перелік посадовців, які мають взяти участь у переговорах. Опозиція нещодавно також надіслала перелік своїх делегатів.

Нагадаємо, 30 липня Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив про те, що армія Асада за підтримки Росії зайняла майже всі повстанські райони на заході Сирії.

Як зазначається, раніше сирійські урядові сили та їх союзники за підтримки російської авіації розширили свій наступ на південному заході країни з метою вийти на державний кордон із Йорданією та окупованими Ізраїлем Голанськими висотами.