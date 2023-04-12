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ООН підтверджує блокування перевірки суден в рамках "зернової угоди"

Фото: ООН підтверджує блокування перевірки суден в рамках "зернової угоди" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Жодне судно в рамках Чорноморської зернової ініціативи, яка забезпечує експорт українського продовольства, вчора так і не змогли перевірити. В ООН очікують, що перевірки зможуть початися сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника генсека ООН Стефана Дюжарріка, якого цитує Sky News.

"Спільний координаційний центр вчора не зміг провести перевірки, оскільки сторонам потрібно більше часу, щоб досягти згоди щодо оперативних пріоритетів", - заявив Дюжаррік.

Він нагадав, що в рамках домовленостей судна перевіряються офіційними особами України, Росії, Туреччини та ООН у водах біля узбережжя Стамбула, коли вони входять і виходять з української території. Але офіційні онлайн-дані показали, що вчора жодне судно не перевірялося.

"ООН тісно співпрацює з усіма сторонами, враховуючи занепокоєння всіх сторін", - додав Дюжаррік.

Що сталося

Нагадаємо, вчора в Мінінфраструктури повідомили, що "зернова угода", яка дозволяє Україні експортувати продовольство через Чорне море, перебуває в "критичній ситуації" через дії Росії.

Зокрема, Україна подала назви трьох суден для перевірки. Але росіяни їх викреслили та подали інші судна з поточної черги. Через такі дії представників країни-агресора жодне судно не змогло продовжити свій шлях, що рівносильне блокаді з боку Москви.

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