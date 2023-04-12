ООН подтверждает блокирование проверки судов в рамках "зернового соглашения"

"Совместный координационный центр вчера не смог провести проверки, поскольку сторонам нужно больше времени, чтобы достичь согласия по оперативным приоритетам", - заявил Дюжаррик.

Он напомнил, что в рамках договоренностей судна проверяются официальными лицами Украины, России, Турции и ООН в водах у побережья Стамбула, когда они входят и выходят из украинской территории. Но официальные онлайн данные показали, что вчера ни одно судно не проверялось.

"ООН тесно сотрудничает со всеми сторонами, учитывая беспокойство всех сторон", - добавил Дюжаррик.

Что произошло

Напомним, вчера в Мининфраструктуры сообщили, что "зерновое соглашение", разрешающее Украине экспортировать продовольствие через Черное море, находится в "критической ситуации" из-за действий России.

В частности, Украина подала названия трех судов для проверки. Но россияне их вычеркнули и подали другие суда из текущей очереди. Из-за таких действий представителей страны-агрессора ни одно судно не смогло продолжить свой путь, что равносильно блокаде со стороны Москвы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .