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В ООН підтвердили свою участь у саміті миру: чи відомо, хто представлятиме організацію

Фото: ООН підтвердила участь представників організації у саміті миру по Україні (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У секретаріаті ООН підтвердили присутність представників організації на саміті миру у Швейцарії в червні.

Про це заявив заступник речника генсека ООН Фархан Гак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Принциповий коментар з цього приводу такий: ми братимемо участь (у Саміті - ред.). Ближче до дати проведення заходу ми зможемо поінформувати вас, хто саме там буде", - заявив Гак, коментуючи питання щодо спроб Росії та її прихильників зірвати саміт миру.

 

 

Саміт миру у Швейцарії

Нагадаємо, перший Саміт миру, ініційований Україною спільно зі Швейцарією, пройде 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. Наразі відомо, що 107 країн та міжнародних організацій підтвердили свою участь у заході.

Раніше стало відомо, що кілька країн відмовилися бути представленими на саміті миру. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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