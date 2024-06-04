В ООН підтвердили свою участь у саміті миру: чи відомо, хто представлятиме організацію

Саміт миру у Швейцарії

Нагадаємо, перший Саміт миру, ініційований Україною спільно зі Швейцарією, пройде 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. Наразі відомо, що 107 країн та міжнародних організацій підтвердили свою участь у заході.

Раніше стало відомо, що кілька країн відмовилися бути представленими на саміті миру. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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