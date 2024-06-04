В ООН подтвердили свое участие в саммите мира: известно ли, кто будет представлять организацию

Саммит мира в Швейцарии

Напомним, первый саммит мира, инициированный Украиной совместно со Швейцарией, пройдет 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. Известно, что 107 стран и международных организаций подтвердили свое участие в мероприятии.

Ранее стало известно, что несколько стран отказались быть представлены на саммите мира. Более подробно об этом - в материале РБК-Украина.

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