RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ООН подтвердили свое участие в саммите мира: известно ли, кто будет представлять организацию

Фото: ООН подтвердила участие представителей организации в саммите мира по Украине (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В секретариате ООН подтвердили присутствие представителей организации на саммите мира в Швейцарии в июне.

Об этом заявил заместитель спикера генсека ООН Фархан Гак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Принципиальный комментарий по этому поводу таков: мы будем участвовать (в Саммите - ред.). Ближе к дате проведения мероприятия мы сможем проинформировать вас, кто именно там будет", - заявил Гак, комментируя вопрос о попытках России и ее сторонников сорвать саммит мира .

 

 

Саммит мира в Швейцарии

Напомним, первый саммит мира, инициированный Украиной совместно со Швейцарией, пройдет 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. Известно, что 107 стран и международных организаций подтвердили свое участие в мероприятии.

Ранее стало известно, что несколько стран отказались быть представлены на саммите мира. Более подробно об этом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНШвецияВойна России против Украины