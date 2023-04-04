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В ООН підтримали резолюцію про права людини в Україні внаслідок агресії РФ

Фото: в ООН підтримали резолюцію про права людини в Україні внаслідок агресії РФ (flickr by er Guiri)
Автор: Іван Носальський

Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію про "Ситуацію з правами людини в Україні внаслідок російської агресії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

У відомстві наголошують, що резолюція дозволить продовжити повноваження Незалежної міжнародної комісії ООН розслідувати усі порушення міжнародного права у контексті збройної агресії Росії проти України.

Документ також підтверджує необхідність відповідальності за порушення прав людини, міжнародного гуманітарного права та найсерйозніші міжнародні злочини.

У МЗС зазначають, що резолюція закликає Росію припинити депортацію мирних мешканців, зокрема дітей, з окупованих територій України. До таких людей застосують відповідні міжнародні правозахисні та гуманітарні механізми.

"Рада ООН з прав людини також звертається до РФ з вимогою надати представникам міжнародних механізмів негайний доступ до всіх військовополонених, насильно утримуваних та депортованих осіб", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше моніторингова місія ООН оприлюднила доповідь про права людини в Україні. У МЗС розкритикували документ, оскільки він виявився прикладом покладання відповідальності на жертву агресії.

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