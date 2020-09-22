ООН о перемирии на Донбассе: с августа не погиб ни один мирный житель

Мониторинговая миссия ООН констатировала, что условия перемирия, которые начали действовать на Донбассе с 27 июля, положительно влияют на мирное население. Так, с 1 августа на Донбассе не погиб ни один мирный житель, а также не было зафиксировано повреждений гражданской инфраструктуры.

Об этом на брифинге заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

"Пакет дополнительных мер о прекращении огня привело к улучшению положения гражданского населения и на контролируемых, и на неподконтрольных территориях. Это показывает, что есть возможность достичь нулевого показателя погибших среди гражданских лиц", - сказала Богнер.

Она добавила, что ООН призывает стороны конфликта продолжать уважать условия прекращение огня.

Ранее РБК-Украина писало, что с начала военного конфликта на Донбассе ООН зафиксировала 3367 погибших мирных жителей, среди которых около 150 детей и 37 не идентифицированных взрослых. Пострадали в результате военных действий более 7 тысяч мирных жителей.

Также сообщалось, что с начала текущих суток боевики соблюдают режим "тишины" на Донбассе.