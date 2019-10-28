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ООН очікує ще 2 мільйони біженців з Венесуели

Новини » Суспільство    28.10.2019 - 21:32
ООН очікує ще 2 мільйони біженців з Венесуели
Фото: біженці в Європі (facebook.com/beroeva)

Число біженців з Венесуели в майбутньому році досягне 6,5 млн осіб

Організація Об'єднаних Націй (ООН) очікує ще 2 мільйони біженців з Венесуели (Латинської Америки). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За інформацією ООН, що майже 85 відсотків мігрантів залишаться в державах Латинської Америки.

До біженцям можна віднести і мільйони людей, які щодня перетинають кордони Венесуели, щоб у сусідніх країнах задовольнити свої основні соціальні потреби. Крім того, Венесуелу масово покидають іноземці, що жили і працювали там.

Спецпосланець ООН Едуардо Штайн віддав належне приймання, які надають венесуельським мігрантам сусідні країни. У той же час він відмітив і зростання ксенофобії стосовно новоприбулих і нові вимоги до в'їзду, які біженцям важко виконати.

"Це, в свою чергу, збільшує ймовірність нерегульованих перетинів кордону", - пояснив дипломат.

Нагадаємо, правозахисна організація Amnesty International звинуватила Туреччину в примусової депортації зі своєї території біженців з Сирії. Також 20 випадків примусової депортації сирійських біженців Amnesty International зафіксувала до початку турецької військової операції на території північно-східної Сирії. За даними правозахисників, турецькі силовики примусово депортували біженців через сирійську кордон, надягаючи на них наручники.

Раніше повідомлялося, що після початку військової операції Туреччини в північно-східній Сирії понад 130 тис. осіб залишили прикордонний регіон. За даними управління ООН з координації гуманітарних питань, всього в результаті військового конфлікту в Сирії гуманітарної допомоги потребуватимуть близько 400 тис. чоловік.

Правозахисники звинуватили Туреччину в примусовій депортації біженців з Сирії ООН і Amnesty International засудили "вирок" Асєєву
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