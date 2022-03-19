В ООН отрицают заявления России о якобы разработке биологического оружия в Украине

Отмечается, что на заседании ООН подтвердили, что ни у границ с Россией, ни на остальной территории Украины нет лабораторий биологического оружия.

Вместо этого в Украине есть несколько государственных медицинских учреждений, которые поддерживают США, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), другие правительства и международные учреждения.

В свою очередь решение ООН прокомментировал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко. Он поблагодарил Организацию за опровержение российских фейков.

"ООН опровергла российские фейковые новости о лабораториях биологического оружия в Украине. Все попытки России создать лживые поводы своей варварской войны с Украиной обречены на провал", - написал он.