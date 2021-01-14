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В ООН отреагировали на блокировку Трампа в соцсетях

Автор: Артур Родивилов

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа в соцсетях. Он отметил, что все меры по борьбе с враждебными высказываниями должны соответствовать международным нормам прав человека.

Об этом он заявил на брифинге.

При этом Дюжаррик сказал, что частные корпорации не являются участниками соответствующих международных договоров.

"Существует основной принцип, согласно которому все меры по сдерживанию разжигающих ненависть высказываний должны строго соответствовать международным нормам в области прав человека", - сказал Стефан Дюжаррик.

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Он напомнил, что правительства стран несут ответственность в рамках подписанных ими договоров и уставов, включая Устав ООН, в отношении международных прав человека.

"Другое дело частные корпорации", - добавил Стефан Дюжаррик.

По его словам, в вопросах бизнеса и прав человека есть основной принцип ООН, согласно которому "компании несут ответственность за предотвращение и устранение нарушений прав человека, если они происходят".

Напомним, Twitter заблокировал личную страницу американского президента на постоянной основе.

Кроме того, социальная сеть Twitter что Twitter не заставит его замолчать.

Также РБК-Украина писало, что аккаунты Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram также были заблокированы.

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