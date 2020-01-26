В ООН осудили нарушение запрета на поставки оружия в Ливию

Фото: война в Ливии (из открытых источников)

За последнюю неделю в аэропортах Ливии приземлились несколько самолетов с оружием

Несмотря на действующее эмбарго и договоренности, достигнутые на Берлинской конференции, поставки оружия в Ливию продолжаются. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Миссии ООН по поддержке в Ливии.

Как отмечается в ООН, шаткое перемирие между международно признанным Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией, достигнутое 12 января, оказалось под угрозой из-за продолжения переправки иностранных военных и оружия в Ливию странами ООН, в том числе из тех, кто принимал участие в Берлинской конференции.

Так, на протяжении последних 10 дней в аэропортах Ливии приземлились несколько самолетов с оружием и иностранными военнослужащими.

"Миссия осуждает непрекращающиеся нарушения, которые могут привести к восстановлению и усилению боевых действий (в Ливии - ред.)", - заявили в ООН.

Напомним, ранее сообщалось, что участники Берлинской конференции по Ливии договорились поддерживать эмбарго на поставки оружия в эту страну. На саммите договорились не предоставлять оружие и военную помощь участникам конфликта в Ливии.

Также РБК-Украина писало, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш анонсировал заседание военного комитета в отношении Ливии в ближайшие дни. В Женеве планируют обсудить результаты Берлинской конференции, которая состоялась 19 января.