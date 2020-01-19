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Генсек ООН анонсировал заседание военного комитета по Ливии

Новости » Общество     19.01.2020 - 23:55
Генсек ООН анонсировал заседание военного комитета по Ливии
Фото: Антониу Гутерриш (flickr.com/United Nations)

Заседание по Ливии состоится через несколько дней в Женеве

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о запланированном заседании военного комитета по Ливии в ближайшие дни. Об этом передает пресс-служба ООН.

Заседание пройдет в Женеве, где обсудят результаты международной конференции в Берлине, состоявшейся 19 января.

"Благодаря конференции в Берлине мы получили согласие пяти военных сторон в Ливии... Эти страны примут участие в заседании комитета, это станет второй встречей по урегулированию ливийского конфликта", - отметил генсек.

Кроме того, в ближайшие две-три недели состоится второй саммит по экономическим реформам в стране. На саммите участники будут обсуждать вопросы Центрального банка, национальной нефтяной компании и инвестиционной политики.

Напомним, участники Международной конференции по Ливии договорились поддерживать эмбарго оружия в эту страну. В частности, на саммите договорились не предоставлять оружие участникам конфликта в Ливии, где продолжается гражданская война и есть несколько параллельных органов власти.

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