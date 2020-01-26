ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В ООН засудили порушення заборони на постачання зброї в Лівію

Новини » Політика     26.01.2020 - 09:16
В ООН засудили порушення заборони на постачання зброї в Лівію
Фото: війна у Лівії (з відкритих джерел)

За останній тиждень в аеропортах Лівії приземлилися декілька літаків зі зброєю

Не дивлячись на чинне ембарго та домовленості, досягнуті на Берлінській конференції, постачання зброї в Лівію продовжується. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Місії ООН з підтримки в Лівії.

Як наголошуються в ООН, хитке перемир'я між міжнародно визнаним Урядом національної згоди та Лівійською національною армією, досягнуте 12 січня, опинилося під загрозою через продовження переправляння іноземних військових та зброї в Лівію країнами ООН, в тому числі з тих, хто брав участь у Берлінській конференції.

Так, впродовж останніх 10 днів в аеропортах Лівії приземлилися декілька літаків зі зброєю та іноземними військовослужбовцями.

"Місія засуджує безперервні порушення, які можуть призвести до відновлення та посилення бойових дій (в Лівії - ред.)", - заявили в ООН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учасники Берлінської конференції щодо Лівії домовилися підтримувати ембарго на постачання зброї в цю країну. На саміті домовилися не надавати зброю та військову допомогу учасникам конфлікту в Лівії.

Також РБК-Україна писало, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш анонсував засідання військового комітету щодо Лівії в найближчі дні. У Женеві планують обговорити результати Берлінської конференції, що відбулася 19 січня.

Розкрито зміст підсумкового комюніке конференції в Берліні щодо Лівії У Німеччині відкрилася міжнародна конференція з Лівії
Новини України ЛивияЕмбаргоООН
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся