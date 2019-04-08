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Действующий аэропорт Триполи приостановил работу после удара

Новости » Происшествия    08.04.2019 - 22:21
Действующий аэропорт Триполи приостановил работу после удара
Фото: конфликт в Ливии (twitter.com)

Контролирующее правительство национального единства приняло решение о закрытии международного аэропорта Митига

В Ливии контролирующее правительство национального единства во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем приняло решение о закрытии международного аэропорта Митига, расположенного к востоку от ливийской столицы. Об этом сообщает Daily Star.

Кроме того, источник турецкой газеты Dailsy Sabah утверждает, что ни одна из сторон продолжающегося в Ливии конфликта не взяла на себя ответственность за удар, повредивший ВПП аэропорта. Жертв в результате удара не было.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что военно-воздушные силы Ливии совершили авиаудар к юго-западу от Триполи. Авиаудар был нанесен по аэродрому военной базы Эль-Ватыя. Генерал-майор Ливийской национальной армии Абдул Салам аль-Хасси подтвердил, что самолет попытался атаковать боевые позиции армии.

Кроме того, в результате вооруженного конфликта в Ливии, начиная с 4 апреля текущего года, погибли 35 человек.  

Кроме того, в ООН заявили, что более 2,8 тыс. человек покинули пригороды столицы Ливии Триполи в результате наступления ливийской армии под руководством маршала Халифы Хафтара. 

Пригороды Триполи покинули более 2,8 тыс. человек, - ООН В ходе конфликта в Ливии погибли 35 человек
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