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ООН опубликовала доклад о преступлениях Китая против уйгуров

Новина українською →
Четверг 01 сентября 2022 18:15
ООН опубликовала доклад о преступлениях Китая против уйгуров Фото: ООН опубликовала доклад о преступлениях Китая против уйгуров (Spencer Platt/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Китай совершил "серьезные нарушения прав человека" в отношении уйгурских мусульман в своем регионе Синьцзян, которые могут быть приравнены к "преступлениям против человечности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад ООН.

В отчете описано дискриминационное задержания членов уйгуров и других преимущественно мусульманских групп, в контексте "применения правительством стратегий борьбы с терроризмом и экстремизмом".

Этот документ опубликовали через 4 года, после привлечения внимания комитетом экспертов ООН к более 1 миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств, которые были интернированы во внесудебные лагеря в Синьцзяне для "перевоспитания". Китай упорно отрицает нарушения прав человека. Ранее он заявлял, что создал такие центры как способ противодействия экстремизму в регионе.

"Описанная политика и практика вышли за границы, разделив семьи и прервав человеческие контакты, нанеся при этом особых страданий пострадавшим семьям из уйгурских, казахских и других преимущественно мусульманских меньшинств, усиливаются моделями запугивания и угрозы членам диаспоры", - говорится в отчете.

Хотя отчет был одобрен некоторыми уйгурами за рубежом и правозащитниками, любой шаг к дальнейшему расследованию, как это предусмотрено в отчете, потребует одобрения со стороны государств-членов ООН в органе, в котором Китай имеет значительное влияние.

Напомним, что ранее Пекин не допустил ООН к местам, где нарушаются права человека. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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