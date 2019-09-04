В ООН опубликовали доклад о нарушении прав человека в Крыму

Организация объединенных наций (ООН) опубликовала первый доклад генерального секретаря Антониу Гутерреша о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст доклада, опубликованном на официальном сайте организации.

В докладе речь идет о нарушении в Крыму прав на гражданство, справедливое судебное разбирательство, на свободу и безопасность, на физическую и психическую неприкосновенность, а также несоблюдение права лиц, содержащихся под стражей.

Отмечаются нарушения свободы мысли, совести, убеждений и религии, свободы мнений и их свободного выражения, свободы мирных собраний.



Сообщается о нарушении прав на сохранение самобытности, культуры и традиций, а также экономических, социальных и культурных прав, права на образование на родном языке, и имущественных прав. Говорится о принудительном призыве на военную службу в армию, что является нарушением международного гуманитарного права со стороны России.

Также в докладе содержится призыв к России выполнить все свои обязательства по соблюдению прав человека в соответствии с международным гуманитарным правом.

Напомним, 23 августа Украина в ООН рассказали о притеснениях на религиозной почве в Крыму и на Донбассе. Временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко заявил, что оккупационная российская власть грубо нарушает свободу совести и вероисповедания на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

РБК-Украина писало, что постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявлял, что репрессии, совершенные российской оккупационной властью в Крыму против крымскотатарского населения,являются дискредитацией Кремлем международных усилий по борьбе с терроризмом.