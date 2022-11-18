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В ООН оптимістичні з приводу можливої угоди Києва та Москви про транзит аміаку

Фото: чиновники ООН оптимістично дивляться на транзит російського аміаку територією України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія та Україна можуть домовитися про умови відновлення експорту російського аміаку трубопроводом до Чорного моря. Генеральний секретар Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) Ребека Грінспан дивиться на це з оптимізмом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Є елементи цієї угоди (щодо аміаку), які мають бути укладені між двома країнами. У нас є підстави вважати, що є інтерес до того, щоб це сталося", - сказала вона.

Зернову угоду, спрямовану на скорочення глобального дефіциту продовольства шляхом відкриття портів України, було продовжено на 120 днів у четвер, 17 листопада. Але експорт аміаку трубопроводом не був частиною угоди.

"Ми оптимістичні в тому, що це обговорюється і що це може статися", - додала вона, не вдаючись до подробиць.

У вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо Москва поверне Києву українських військовополонених.

Зеленський підтвердив цю позицію у своєму виступі 17 листопада на Bloomberg New Economy Forum 2022, зазначивши, що обмін має бути "всіх на всіх".

Аміакопроводом Тольятті-Одеса здійснювалася перевалка близько 2,5 млн тонн сировини щорічно. Транзит було зупинено 24 лютого після російського вторгнення в Україну.

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