В ООН оптимістичні з приводу можливої угоди Києва та Москви про транзит аміаку

"Є елементи цієї угоди (щодо аміаку), які мають бути укладені між двома країнами. У нас є підстави вважати, що є інтерес до того, щоб це сталося", - сказала вона.

Зернову угоду, спрямовану на скорочення глобального дефіциту продовольства шляхом відкриття портів України, було продовжено на 120 днів у четвер, 17 листопада. Але експорт аміаку трубопроводом не був частиною угоди.

"Ми оптимістичні в тому, що це обговорюється і що це може статися", - додала вона, не вдаючись до подробиць.