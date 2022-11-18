В ООН оптимистичны по поводу возможного соглашения Киева и Москвы о транзите аммиака

"Есть элементы этого соглашения (по аммиаку), которые должны быть заключены между двумя странами. У нас есть основания полагать, что есть интерес к тому, чтобы это произошло", - сказала она.

Зерновая сделка, направленная на сокращение глобального дефицита продовольствия путем открытия портов Украине, была продлена на 120 дней в четверг, 17 ноября. Но экспорт аммиака по трубопроводу не был частью соглашения.

"Мы оптимистичны в том, что это обсуждается и что это может произойти", - добавила она, не вдаваясь в подробности.