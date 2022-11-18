В ООН оптимистичны по поводу возможного соглашения Киева и Москвы о транзите аммиака

Россия и Украина могут договориться об условиях возобновления экспорта российского аммиака по трубопроводу к Черному морю. Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан смотрит на это с оптимизмом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Есть элементы этого соглашения (по аммиаку), которые должны быть заключены между двумя странами. У нас есть основания полагать, что есть интерес к тому, чтобы это произошло", - сказала она.
Зерновая сделка, направленная на сокращение глобального дефицита продовольствия путем открытия портов Украине, была продлена на 120 дней в четверг, 17 ноября. Но экспорт аммиака по трубопроводу не был частью соглашения.
"Мы оптимистичны в том, что это обсуждается и что это может произойти", - добавила она, не вдаваясь в подробности.
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержит идею возобновления экспорта российского аммиака через Украину только в том случае, если Москва вернет Киеву украинских военнопленных.
Зеленский подтвердил эту позицию в своем выступлении 17 ноября на Bloomberg New Economy Forum 2022, отметив, что обмен должен быть "всех на всех".
По аммиакопроводу Тольятти-Одесса осуществлялась перевалка около 2,5 млн тонн сырья ежегодно. Транзит был остановлен 24 февраля после российского вторжения в Украину.
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