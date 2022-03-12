ru ua
Сб, 12 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В ООН спростували звинувачення України в розміщенні секретних біологічних лабораторій

Новость на русском →
Нью-Йорк, Субота 12 березня 2022 03:19
В ООН спростували звинувачення України в розміщенні секретних біологічних лабораторій Рада Безпеки ООН (Фото: peacekeeping.un.org)
Автор: Константин Широкун

Організація Об'єднаних Націй заявила, що у неї немає доказів того, що Україна має програму біологічної зброї. Таким чином звинувачення РФ можна вважати безпідставними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Організація Об'єднаних Націй повідомила, що у неї немає доказів того, що Україна має програму біологічної зброї. Росія скликала засідання Ради Безпеки ООН, щоб підтвердити без надання доказів, що Україна розміщувала на своїй території лабораторії зі створення біологічної зброї за підтримки Міністерства оборони США.

Країни-члени назвали цю заяву "брехнею" і "повною нісенітницею" і використовували засідання, щоб звинуватити Росію в навмисному націлюванні та вбивстві сотень мирних жителів в Україні.

Ізумі Накаміцу, Верховний представник ООН з питань роззброєння, заявив раді, що ООН не відомо про будь-яку Програму з біологічної зброї в Україні.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
DAILY
Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть