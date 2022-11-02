UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ООН очікує поновлення руху суден зерновим коридором: названо дату

Фото: ООН очікує відновлення руху суден зерновим коридором (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В ООН очікують, що судна знову почнуть рухатися зерновим коридором 3 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

За його словами, коридором мають пройти вісім суден.

"Очікується, що у четвер, 3 листопада, "зерновим коридором" пройдуть вісім суден із сільгосппродукцією. Ми отримали підтвердження від ООН", - йдеться в повідомленні.

Також будуть проведені перевірки у Босфорі.

Раніше стало відомо, що за два дні "зерновим коридором" в обидва напрямки пройшли 17 суден, з них два попрямували в українські порти під завантаження.

Нагадаємо, нещодавно РФ заявила, що призупинила свою участь у "зерновій угоді". Москва пояснила свій крок так званим "терактом" у Севастопольській бухті, оголосивши, що нібито метою атаки нібито стали кораблі Чорноморського флоту РФ, які залучені до забезпечення безпеки "зернового коридору".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН