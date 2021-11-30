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В ООН обеспокоены изоляцией Африки и ограничениями на поездки из-за штамма "Омикрон"

Автор: Анна Полисученко

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен изоляцией стран юга Африки. Также он не согласен с ограничениями на поездки из-за штамма "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Гутерриша.

"Я глубоко обеспокоен изоляцией стран юга Африки из-за новых ограничений на поездки в связи с COVID-19", - заявил Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН добавил, что народ Африки "не может быть обвинен в безнравственно низком уровне доступных вакцинаций и не должен подвергаться наказанию за обмен информацией о здоровье с миром".

Также Антониу Гутерриш призвал не позволить штамму "Омикрон" вновь "закрыть мир".

Ранее мы писали, что МИД не советует ехать в семь стран Африки из-за штамма "Омикрон".

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