В ООН обеспокоены изоляцией Африки и ограничениями на поездки из-за штамма "Омикрон"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен изоляцией стран юга Африки. Также он не согласен с ограничениями на поездки из-за штамма "Омикрон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Гутерриша.
"Я глубоко обеспокоен изоляцией стран юга Африки из-за новых ограничений на поездки в связи с COVID-19", - заявил Антониу Гутерриш.
Генеральный секретарь ООН добавил, что народ Африки "не может быть обвинен в безнравственно низком уровне доступных вакцинаций и не должен подвергаться наказанию за обмен информацией о здоровье с миром".
Также Антониу Гутерриш призвал не позволить штамму "Омикрон" вновь "закрыть мир".
Ранее мы писали, что МИД не советует ехать в семь стран Африки из-за штамма "Омикрон".