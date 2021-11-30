В ООН стурбовані ізоляцією Африки та обмеженнями на поїздки через штам "Омікрон"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш стурбований ізоляцією країн півдня Африки. Також він не згоден з обмеженнями на поїздки через штам "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Гутерриша.

"Я глибоко стурбований ізоляцією країн півдня Африки через нові обмеження на поїздки у зв'язку з COVID-19", - заявив Антоніу Гутерріш.

Генеральний секретар ООН додав, що народ Африки "не може бути звинувачений в аморально низькому рівні доступних вакцинацій і не повинен піддаватися покаранню за обмін інформацією про здоров'я зі світом".

Також Антоніу Гутерріш закликав не дозволити штаму "Омікрон" знову "закрити світ".