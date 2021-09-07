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ООН обеспокоена ситуацией с мигрантами на границе Польши и Беларуси

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Вторник 07 сентября 2021 05:42
ООН обеспокоена ситуацией с мигрантами на границе Польши и Беларуси Фото: ООН обеспокоена ситуацией с мигрантами на границе Польши и Беларуси (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

ООН обеспокоена ситуацией с мигрантами на границе Польши и Беларуси. Международная организация по миграции (МОМ) обеспокоена "ужасными условиями", в которых оказываются мигранты на границе Евросоюза и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IOM.

Тревогу агентства ООН, которое занимается вопросами миграции, вызывает, в частности, "отсутствие адекватного доступа в приют для тех, кто ищет международной защиты и помощи".

"Организация внимательно следит за ситуацией и подчеркивает, что мигрантов нельзя использовать в своих целях", - говорится в сообщении.

МОМ призвала все государства соблюдать верховенство закона на границах и уважать права человека и свободы мигрантов, независимо от их иммиграционного статуса.

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