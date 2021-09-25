ООН обеспокоена пытками участников протестов в Беларуси

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обеспокоена пытками участников протестов в Беларуси. Она отметила, что главной целью белорусской власти является подавление критики и несогласия с политикой правительства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

Верховный комиссар ООН отметила, что серьезное беспокойство вызывает гендерное насилие, поскольку, согласно сообщениям, около 30 процентов задержанных - женщины и девушки.

В Беларуси продолжаются серьезные ограничения основных свобод, сказала Бачелет, отметив полицейские рейды против представителей гражданского общества и независимых СМИ, а также политически мотивированные аресты и уголовное преследование активистов и журналистов.

Более 650 человек находятся в тюрьме за свои взгляды, включая главу известной правозащитной группы "Весна" Олеся Беляцкого, напомнила она.

Она также выразила сожаление из-за того, что было отказано во встрече с послом Беларуси, что препятствует ее рабочему визиту в страну.

Глава ООН по правам человека сообщила, что 27 журналистов и работников СМИ остаются под стражей, включая блогера Романа Протасевича, арестованного в мае.