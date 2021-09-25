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ООН стурбована тортурами учасників протестів у Білорусі

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США, Субота 25 вересня 2021 07:00
ООН стурбована тортурами учасників протестів у Білорусі Фото: ООН стурбована тортурами учасників протестів у Білорусі (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет стурбована тортурами учасників протестів у Білорусі. Вона зазначила, що головною метою білоруської влади є придушення критики і незгоди з політикою уряду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

Верховний комісар ООН зазначила, що серйозне занепокоєння викликає гендерне насильство, оскільки, згідно з повідомленнями, близько 30 відсотків затриманих - жінки і дівчата.

У Білорусі тривають серйозні обмеження основних свобод, сказала Бачелет, зазначивши поліцейські рейди проти представників громадянського суспільства і незалежних ЗМІ, а також політично мотивовані арешти і кримінальне переслідування активістів і журналістів.

Понад 650 осіб перебувають у в'язниці за свої погляди, включаючи главу відомої правозахисної групи "Весна" Олеся Бєляцького, нагадала вона.

Вона також висловила жаль через те, що було відмовлено у зустрічі з послом Білорусі, що перешкоджає її робочому візиту в країну.

Глава ООН з прав людини повідомила, що 27 журналістів і працівників ЗМІ залишаються під вартою, включаючи блогера Романа Протасевича, заарештованого в травні.

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