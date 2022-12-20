В ООН назвали суму грошової допомоги постраждалим від війни українцям

Із загальної суми 727 млн доларів спрямовані на продовольчу допомогу, 237 млн доларів - на проекти з охорони здоров'я та 234 млн доларів - на забезпечення притулку для внутрішньо переміщених осіб і предмети першої потреби для них.

У 2022 році майже 40% фінансування було надано Сполученими Штатами Америки. Істотні внески також зробили Європейська комісія, Німеччина, Канада, Британський комітет з надзвичайних ситуацій і Японія.

Крім того, внески від 482 донорів з приватного сектору на гуманітарне реагування в Україні перевищили 1,6 млрд доларів.

За словами заступника генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса, наступного року ООН пропонує збільшити фінансування гуманітарних організацій в Україні до рекордних 5,7 млрд доларів. Це допоможе посилити відповідь на гуманітарну кризу в Україні, спричинену війною.