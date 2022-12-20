В ООН назвали сумму денежной помощи пострадавшим от войны украинцам

Из общей суммы 727 млн долларов направлены на продовольственную помощь, 237 млн долларов - на проекты по здравоохранению и 234 млн долларов - на обеспечение убежища для внутренне перемещенных лиц и предметы первой потребности для них.

В 2022 году почти 40% финансирования было предоставлено Соединенными Штатами Америки. Существенные взносы также внесли Европейская комиссия, Германия, Канада, Британский комитет по чрезвычайным ситуациям и Япония.

Кроме того, взносы от 482 доноров из частного сектора на гуманитарное реагирование в Украине превысили 1,6 млрд долларов.

По словам заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, в следующем году ООН предлагает увеличить финансирование гуманитарных организаций в Украине до рекордных 5,7 млрд долларов. Это поможет усилить ответ на гуманитарный кризис в Украине, вызванный войной.